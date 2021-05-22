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Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 22 мая утром провели телефонный разговор. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам и обсудили обстановку в обеих странах,
Президент Беларуси поблагодарил азербайджанского лидера за поставки в нашу страну углеводородного сырья, за оказанную поддержку.
В свою очередь, Президент Азербайджана рассказал о ситуации на границе с Арменией, проинформировал о позиции Азербайджана по возникшему некоторое время назад известному инциденту. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси надеются на разрешение ситуации в ближайшие дни.
Главы государств отметили рост товарооборота между Беларусью и Азербайджаном. Речь шла о наличии большого потенциала для развития двухсторонних отношений.
Фото: БЕЛТА
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Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 22 мая утром провели телефонный разговор. Главы государств обменялись мнениями по...
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