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«За один день я выпивал недельную дозу алкоголя»: принц Гарри рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем, появившихся после смерти его матери
Источник материала: ОНТ
Британский принц Гарри рассказал, что с 28 до 32 лет он злоупотреблял наркотиками и алкоголем, таким образом пытаясь справиться с болью от утраты матери, принцессы Дианы. Соответствующее
По словам Гарри, на похоронах его матери (принцу было 12 лет) он будто «покинул свое тело и просто шел рядом», так как был вынужден делать то, чего от него ждут. Герцог Сассекский отметил, что не получил должной поддержки семьи. О трагедии просто старались не говорить. Ближе к 30 годам Гарри осознал, насколько сильно все это на него влияет.
По словам принца Гарри, все изменилось в 2016 году, когда он познакомился с будущей женой, актрисой из США Меган Маркл. Герцог Сассекский начал посещать сеансы психотерапии, чтобы исправить проблемы прошлого и получить возможность построить семью.
Фото: instagram / sussexroyal
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«За один день я выпивал недельную дозу алкоголя»: принц Гарри рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем, появившихся после смерти его матери
Британский принц Гарри рассказал, что с 28 до 32 лет он злоупотреблял наркотиками и алкоголем, таким образом пытаясь справиться с болью от утраты матери, принцессы...
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