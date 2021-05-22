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Мотоциклист погиб после столкновения с лосем в Могилеве (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Мотоциклист погиб в результате столкновения с лосем ночью 22 мая. Об этом
Трагедия случилась около часа ночи. 26-летний мотоциклист ехал по улице Минское шоссе, когда перед ним на дорогу выбежал лось. Столкновения избежать не удалось.
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.
Проводится проверка.
В ГАИ сообщили, что только с начала этого года произошло свыше тысячи ДТП, которые связаны с наездом на животных.
фото: скриншот вид видео МВД
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Мотоциклист погиб в результате столкновения с лосем ночью 22 мая. Об этом сообщили в МВД. Трагедия случилась около часа ночи. 26-летний мотоциклист ехал по...
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