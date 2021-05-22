В результате крушения полицейского вертолета в Перу погибли пять человек

Источник материала: ОНТ

21 мая в перуанском заповеднике Ману, расположенном к северу от Куско, потерпел крушение вертолет полиции. В результате аварии погибли пять находившихся на борту человек. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба национальной полиции Перу.

Все находившиеся на борту вертолета – два пассажира, два пилота и механик – были офицерами полиции.

О причинах крушения не сообщается.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram