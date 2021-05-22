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В результате крушения полицейского вертолета в Перу погибли пять человек
Источник материала: ОНТ
21 мая в перуанском заповеднике Ману, расположенном к северу от Куско, потерпел крушение вертолет полиции. В результате аварии погибли пять находившихся на борту человек. Об этом в Twitter
Все находившиеся на борту вертолета – два пассажира, два пилота и механик – были офицерами полиции.
О причинах крушения не сообщается.
Фото: Pixabay
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21 мая в перуанском заповеднике Ману, расположенном к северу от Куско, потерпел крушение вертолет полиции. В результате аварии погибли пять находившихся на борту...
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