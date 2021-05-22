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Глава МИД Беларуси выступил на конференции ООН высокого уровня
Источник материала: ОНТ
Дружить не только странами, но и целыми интеграционными объединениями. Именно такой подход позволит избежать вредоносной конкуренции и новых разделительных линий в мире, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на конференции ООН высокого уровня.
Встреча прошла под председательством и по инициативе белорусской стороны. Участники – не только известные дипломаты, но и руководители ведущих подразделений Организации Объединённых Наций и главных мировых интеграционных структур Азии, тихоокеанского региона, Южной и Центральной Америки, а также Евразийской комиссии. Именно в возрастающей роли региональных объединений и в инициативе «интеграции интеграций» Беларусь видит будущее международных отношений.
Тезисы, которые выработали на конференции, должны лечь в основу решений для достижения глобальных целей устойчивого развития.
Фото: БЕЛТА, архив
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Дружить не только странами, но и целыми интеграционными объединениями. Именно такой подход позволит избежать вредоносной конкуренции и новых разделительных...
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