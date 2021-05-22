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Глава МИД Беларуси выступил на конференции ООН высокого уровня

22.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава МИД Беларуси выступил на конференции ООН высокого уровня

Дружить не только странами, но и целыми интеграционными объединениями. Именно такой подход позволит избежать вредоносной конкуренции и новых разделительных линий в мире, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на конференции ООН высокого уровня. 

Встреча прошла под председательством и по инициативе белорусской стороны. Участники – не только известные дипломаты, но и руководители ведущих подразделений Организации Объединённых Наций и главных мировых интеграционных структур Азии, тихоокеанского региона, Южной и Центральной Америки, а также Евразийской комиссии. Именно в возрастающей роли региональных объединений и в инициативе «интеграции интеграций» Беларусь видит будущее международных отношений. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом. Наша безопасность и благополучие неразрывно связаны с этим фактором. Именно поэтому, используя все возможности, Беларусь на постоянной основе выступает за диалог на международной арене». Белорусская сторона исходит из того, что региональная экономическая интеграция должна быть наиболее эффективно использована в достижении Целей устойчивого развития, содействовать согласованности в экономической политике государств – членов интеграционных образований в интересах устойчивого развития». 

Татьяна Валовая, заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения ООН в Женеве: «Я очень рада, что на площадке ООН, с участием структур ООН, с участием ЮНКТАД мы начнём полноценный диалог между региональными объединениями. Не случайно мы в своё время очень много посвятили внимание заключению меморандумов между ЕАЭС и другими региональными объединениями – с АСЕАН, с МЕРКОСУР с Африканским Союзом и другими, потому что это очень перекликается с повесткой ООН, когда на основе инклюзивного сотрудничества, региональные объединения взаимодействуют, помогают находить решения тех глобальных проблем, которые стоят перед нами». 

Тезисы, которые выработали на конференции, должны лечь в основу решений для достижения глобальных целей устойчивого развития. 

Фото: БЕЛТА, архив

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Дружить не только странами, но и целыми интеграционными объединениями. Именно такой подход позволит избежать вредоносной конкуренции и новых разделительных...
 
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