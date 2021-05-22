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Лукашенко созвонился с главой Азербайджана Алиевым

22.05.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся 22 мая.

Лукашенко созвонился с главой Азербайджана Алиевым

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал тезисы беседы политиков. Они обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам. В частности глава Азербайджана проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, обозначил позицию Азербайджана в этой ситуации.

Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. Отмечалось, что товарооборот между странами стал больше, наблюдается потенциал в развитии двухсторонних отношений.

В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству. Будут выстроены конкретные планы по работе белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане.

 
 
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Телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся 22 мая.
 
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