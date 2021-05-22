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Пресс-служба Лукашенко, отчитываясь о разговоре с Алиевым, отредактировала «освобожденные территории»

22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В субботу утром состоялся телефонный разговор правителей Беларуси и Азербайджана.

По его итогам пресс-служба Лукашенко, кроме прочего, изначально сообщила: «В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ на освобожденных территориях».

Вскоре конец абзаца был отредактирован на «план начала строительных работ в регионе».

Также сообщается, что Ильхам Алиев «подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад».

Отметим, в апреле Ереван – аккурат когда Лукашенко посещал Алиева в Баку – объявил о количестве погибших в недавней войне: в ходе боевых действий в Карабахе погибли порядка 4 тысяч армян.

Пресс-служба Лукашенко, отчитываясь о разговоре с Алиевым, отредактировала «освобожденные территории»

Апрель, 2021. Фото president.az

Также напомним, что Армения является союзницей Беларуси по ОДКБ, но у Лукашенко с Алиевым давние хорошие отношения.

 
 
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В субботу утром состоялся телефонный разговор правителей Беларуси и Азербайджана.
 
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