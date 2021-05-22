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Пресс-служба Лукашенко, отчитываясь о разговоре с Алиевым, отредактировала «освобожденные территории»
22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу утром состоялся телефонный разговор правителей Беларуси и Азербайджана.
По его итогам
Вскоре конец абзаца был отредактирован на «план начала строительных работ в регионе».
Также сообщается, что Ильхам Алиев «подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад».
Отметим, в апреле Ереван – аккурат
Апрель, 2021. Фото president.az
Также напомним, что Армения является союзницей Беларуси по ОДКБ, но у Лукашенко с Алиевым давние хорошие отношения.
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Пресс-служба Лукашенко, отчитываясь о разговоре с Алиевым, отредактировала «освобожденные территории»
В субботу утром состоялся телефонный разговор правителей Беларуси и Азербайджана.
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