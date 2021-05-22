«Мяч над сеткой»: в Минске прошел детско-юношеский турнир по волейболу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске определились первые победители юношеского волейбольного турнира «Мяч над сеткой». Медали и подарки на этих соревнованиях – скорее приятный бонус. Главное, что ребята могут проявить себя, а значит, получить вызов в профессиональный клуб. За матчами наблюдал корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик.

Этот турнир, по сути, смотр молодых талантов. А еще его называют детским вариантом взрослого чемпионата республики. Правда, состав участников куда внушительнее: 84 команды из всех регионов Беларуси.

«Второе место тоже очень хорошо. В следующем году уверен, что обязательно будет первое. Чуть повеселее, чуть поактивнее и было бы вообще хорошо», – сказал игрок ВК «Минск» Тимофей Лесько.

Для некоторых юных волейболистов этот турнир станет первым шагом в большой спорт. За матчами внимательно следят тренеры профессиональных клубов. Здесь они подбирают будущих игроков для своей команды.

«У нас, все-таки, вид спорта, где нужны высокие ребята и нужно давать им играть, так как они именно в будущем становиться в состав национальной команды. Поэтому где-то мы закрываем глаза на ошибки высоких ребят и ждем от них результата в будущем», – сказал тренер ВК «Минск» Артур Селявко.

Турниру «Мяч над сеткой» больше пяти лет. Интерес к нему с каждым годом только растет. Здесь уже есть свои рекордсмены. Например, самыми частыми победителями становилась команда из Гродно.

«Все детские турниры у нас направлены на одну цель – подготовка резерва. Если мы проводим и будем проводить такого уровня турниры, я думаю, у нас будут результаты хорошие во всех игровых видах спорта», – заявил министр спорта и туризма республики Беларусь Сергей Ковальчук.

«Мяч над сеткой» – это не только престижный турнир для юных волейболистов. Еще он дает им бесценный соревновательный опыт.