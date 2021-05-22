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«Мяч над сеткой»: в Минске прошел детско-юношеский турнир по волейболу
22.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске определились первые победители юношеского волейбольного турнира «Мяч над сеткой». Медали и подарки на этих соревнованиях – скорее приятный бонус. Главное, что ребята могут проявить себя, а значит, получить вызов в профессиональный клуб. За матчами наблюдал корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик.
Этот турнир, по сути, смотр молодых талантов. А еще его называют детским вариантом взрослого чемпионата республики. Правда, состав участников куда внушительнее: 84 команды из всех регионов Беларуси.
«Второе место тоже очень хорошо. В следующем году уверен, что обязательно будет первое. Чуть повеселее, чуть поактивнее и было бы вообще хорошо», – сказал игрок ВК «Минск» Тимофей Лесько.
Для некоторых юных волейболистов этот турнир станет первым шагом в большой спорт. За матчами внимательно следят тренеры профессиональных клубов. Здесь они подбирают будущих игроков для своей команды.
Турниру «Мяч над сеткой» больше пяти лет. Интерес к нему с каждым годом только растет. Здесь уже есть свои рекордсмены. Например, самыми частыми победителями становилась команда из Гродно.
«Мяч над сеткой» – это не только престижный турнир для юных волейболистов. Еще он дает им бесценный соревновательный опыт.
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По итогам турнира участники могут получить приглашение и стать профессиональными спортсменами.
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