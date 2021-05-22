Минздрав: 12-летний мальчик, спасший своего брата из огня, находится на ИВЛ и реагирует на речь

Источник материала: Onliner

За прошедшую неделю состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, оставалось стабильно тяжелым. Были произведены несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика, сообщает Минздрав.

Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операций проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии (отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения).

С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.