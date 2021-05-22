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Минздрав: 12-летний мальчик, спасший своего брата из огня, находится на ИВЛ и реагирует на речь
Источник материала: Onliner
За прошедшую неделю состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, оставалось стабильно тяжелым. Были произведены несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика,
Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операций проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии (отрасль медицины, изучающая тяжелые ожоговые поражения).
С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.
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За прошедшую неделю состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, оставалось стабильно тяжелым. Были произведены несколько этапов...
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