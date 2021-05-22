Белоруска поступила в NYU. На шесть тысяч мест было 100 тысяч заявок

Алина Мельникова из Новополоцка поступила в Нью-Йоркский университет (NYU). О пути к большой мечте она рассказала Naviny.by.



Алина Мельникова

Алина Мельникова из Новополоцка уже была героиней нашего материала в 2020 году. Девушка рассказывала, как ей учится в Тбилисской школе, которая поддерживается Европейским союзом. Программа школы является Универсальной предуниверситетской программой International Baccalaureate (IB), разработанной еще в 1968 году в Швейцарии, а преподавание по IB ведется в 156 странах. Попала в школу Алина, окончив в Новополоцке 10 классов. Отбор шел полгода.

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На второй год учебы существенно повлияли пандемия и события в Беларуси. В Грузии объявляли локдаун, дети оказывались то на удаленке, то на самоизоляции по прилету из Беларуси.

После каникул учеников вновь начали собирать в августе 2020 года. Алина рассказывает, что ей предложили лететь в Тбилиси как раз 9 августа, но она отказалась: «Я уехала на две недели позже: хотела увидеть собственными глазами, что происходит в Беларуси».

В течение 2020-2021 учебного года большую часть времени обучение происходило онлайн — у учеников была возможность или оставаться в Грузии, или жить дома. Параллельно Алина занималась поступлением в университет с прицелом на специальность, связанную с искусством:

«Где-то в июне 2020 года я выбрала для поступления Нью-йоркский университет и начала готовиться согласно критериям для поступления. В августе открывалась заявка на раннее решение, и до ноября у меня было время, чтобы собрать документы, всё заполнить и отправить. Раннее решение подразумевает, что при положительном ответе университета нельзя отказаться от места. Я поняла, что хочу заниматься искусством, еще в младшей школе, в Новополоцке ходила в художественную школу, углубленно изучала это направление в Тбилиси. В Нью-Йоркском университете выбрала направление коллаборативного искусства в школе искусств Тиша. Эта специальность на стыке дисциплин: драматургии, кинопроизводства и медиа, музыковедения, фотографии, продюсирования и бизнеса».



Одна из работ Алины Мельниковой

Алина подчеркивает, что ее скорее привлекла специальность, чем сам Нью-Йорк. Она не относится к тем, кто его любит заочно и изучает онлайн. Даже после поступления, говорит, времени поближе познакомиться с городом особо не было.

Кампусы Нью-Йоркского университета находятся в разных частях города. Школа Тиша — прямо на Бродвее на Манхеттене. Этот университет — альма-матер 38 нобелевских лауреатов в разных областях и 26 обладателей Пулитцеровской премии, 22 обладателей «Оскара». Среди них именитые режиссеры Вуди Аллен и Мартин Скорсезе. Обладательница «Оскара-2021» за фильм «Земля кочевников» Хлоя Чжао изучала кинопроизводство также в Школе искусств Тиша. Слушала лекции в университете звезда Голливуда Анджелина Джоли. Там учились принцы, будущие мэры и губернаторы.

Алина шутит, что когда университет принимает студентов, там не знают, кто из них станет будущим Вуди Алленом:

«Университет работает с 1831 года. И такие выпускники, как Аллен и другие знаменитости — это скорее синтез качественного преподавания и их личных стремлений. В этом году приемная комиссия получила больше 100 тысяч заявок на шесть с половиной тысяч мест. Сколько было заявок на 40 мест на специальность коллаборативного искусства в школе Тиша, я не знаю. Информация является конфиденциальной».

В общей заявке в NYU было необходимо представить оценки из школы в Новополоцке и международной школы в Тбилиси, две рекомендации от учителей, а также пройти тест на знание английского языка. Необходимо было написать два эссе — одно о себе, второе о том, почему выбрал именно Нью-Йоркский университет. Такие эссе пишут все заявители вне зависимости, хотят учиться медицине или искусству.

Когда Алина писала о себе, не затрагивала тему белорусских событий: «Я исходила из того, что в таком глобальном университете знают о происходящем в нашей стране. Из Беларуси могли быть и другие заявки. Я решила, что более конкурентным будет сфокусироваться на истории моего детства, которая помогла мне раскрыть себя как личность, нежели на событиях, так или иначе повлиявших на всех белорусов. Я писала о том, как мы с родителями нашли в лесу потерявшегося птенца серой мухоловки, взяли его домой, и это определенно помогло мне посмотреть на мир с другой стороны. Так как птица оказалась насекомоядной, у нее практически не было шансов выжить в условиях городской квартиры. Но она живет у нас уже десять лет. Я перенесла эту историю на жизнь людей и рассказала о том, что наша свобода заключается в умении адаптироваться к новым ситуациям и выходить из зоны комфорта».

В рамках заявки на конкретную специальность коллаборативного искусства Алина также прошла интервью, написала еще два эссе на тему творческих проектов, которые она хочет осуществить с помощью знаний, полученных в университете. Отправила резюме, монолог и фото своих художественных работ.

В декабре ей ответили, предложив место в листе ожидания: «Оставалось ждать».

Алина подалась в несколько других университетов в США, в некоторые ее были готовы принять, но предлагаемые там специальности, инфраструктура и качество образования, как она считает, были хуже.

В школе в Тбилиси в 12-м классе было много тестов и экзаменов, на поиски альтернативных вариантов времени не оставалось. Наступило 1 апреля. Алина находилась в Грузии, где и получила письмо из NYU с поздравлением и предложением стипендии, которая покрывала большую часть расходов на образование, проживание и питание на территории кампуса.

«Такие условия для иностранных студентов — редкость, — говорит Алина. — В NYU же стипендии дают только на основании заявки, а не материального положения семьи. Поэтому поступление в данный университет — это в первую очередь годы усердной работы в выбранной дисциплине».

Сейчас Алина собирает документы для визы и выбирает предметы на предстоящий семестр. По прилету в США сделает прививку от ковида — всех студентов будут вакцинировать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса и обеспечить их безопасное нахождение на кампусе.

«Я не люблю иметь ожиданий. Все равно что-то будет выглядеть не так, как я себе представляю. Я не подстраивала свою жизнь под конкретный вуз, так как считаю, что в первую очередь надо заниматься тем, что тебе самому интересно. Поступление в определенный университет — это скорее бонус, так как каждый из нас идет по своему уникальному жизненному пути и имеет свое определение успеха», — говорит Алина Мельникова.

Вернется ли девушка в Беларусь, «будет зависеть от того, расширятся ли здесь возможности для людей, занимающихся искусством».

«В любом случае, я считаю, что могу сделать больший вклад в улучшение Беларуси, инвестируя в свое образование и последующие возможности строить карьеру в индустрии искусства», — заключила Алина.