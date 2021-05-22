Алеша Попович, Змей Горыныч и Говорящий дуб: марафон «богатырских» мультфильмов

В ближайшие выходные на канале «МУЛЬТ» можно посмотреть серию мультфильмов о подвигах известных богатырей. Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец сразятся с Соловьем-разбойником, побывают в заморских странах и увидят Морского царя. А проследить за их приключениями можно с помощью сервиса МТС ТВ , на котором записи трансляций хранятся до 5 дней.

«Алеша Попович и Тугарин Змей»: суббота, 22 мая в 13:40

Именно с этого мультфильма начались приключения трех богатырей. Алеша Попович и непоседливый конь Юлий отправляются в большое путешествие, во время которого им помогают преодолевать сложности дядька Тихон, девушка Любава и ее бабушка.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»: суббота, 22 мая в 14:55

Дочь киевского князя похищает Змей Горыныч, но вместо того чтобы бить тревогу, скорбящий отец отправляет своего лучшего богатыря в отпуск. Ослушавшись приказа, Добрыня вместе с гонцом Елисеем едут спасать княжну.

«Илья Муромец и Соловей-разбойник»: суббота, 22 мая в 16:00

Соловей-Разбойник грабит княжескую казну и крадет любимого коня Ильи Муромца — Бурушку. Богатырь собирается в поход на разбойника и его банду. Во время поисков сокровищ ему доведется побывать в Царьграде, покататься на слоне и встретить свою любовь.

«Три богатыря и Шамаханская царица»: суббота, 22 мая в 21:30

Кроссовер уровня «Мстителей». Три богатыря и конь Юлий впервые собираются вместе, чтобы спасти киевского князя от злых чар коварной Шамаханской царицы. Для достижения цели им предстоит научиться работать в команде, преодолев в себе дух соперничества.

«Три богатыря: Ход конем»: воскресенье, 23 мая в 13:45

Находчивый конь Юлий Цезарь подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Богатыри далеко, войско на учениях, а денег нет — придется выкручиваться самому. На помощь может прийти Говорящий дуб. Вот только стоит ли с ним связываться?

«Три богатыря и Морской царь»: воскресенье, 23 мая в 16:10

Три богатыря уезжают в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. Тем временем, Морской царь решил жениться и для этого затопил Киев. А жительницы города получают хвосты русалок вместо ног. И теперь друзьям предстоит разобраться со всем этим морским безобразием.

«Три богатыря на дальних берегах»: воскресенье, 23 мая в 21:35

На этот раз три богатыря под влиянием козней хитрой Бабы Яги оказываются за семью морями на острове, где живут туземцы под предводительством большой гориллы. В их отсутствие купец Колыван вместе с Бабой-Ягой пытаются захватить власть в Киеве. На помощь незадачливому князю приходят конь Юлий, жены богатырей и их многочисленные родственники.