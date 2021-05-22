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Руководство российского интернет-издания Sports.Ru намерено добиваться разъяснений о причинах блокировки в Беларуси

22.05.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сказал представитель портала телеканалу «Дождь», с точки зрения выручки блокировка в Беларуси для них несущественна, однако руководство сайта не готово мириться с этим решением Минска.



О блокировке этим утром сообщили белорусские пользователи. В министерстве информации страны сказали, что сайт нарушал законодательство об азартных играх. Между тем ранее один из сооснователей Sports.ru поддержал белорусских журналистов, которых преследуют власти республики, пишет echo.msk.ru
 
Теги: Минск
 
 
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Как сказал представитель портала телеканалу «Дождь», с точки зрения выручки блокировка в Беларуси для них несущественна, однако руководство сайта не готово...
 
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