|
Руководство российского интернет-издания Sports.Ru намерено добиваться разъяснений о причинах блокировки в Беларуси
Источник материала: Партизан
Как сказал представитель портала телеканалу «Дождь», с точки зрения выручки блокировка в Беларуси для них несущественна, однако руководство сайта не готово мириться с этим решением Минска.
О блокировке этим утром сообщили белорусские пользователи. В министерстве информации страны сказали, что сайт нарушал законодательство об азартных играх. Между тем ранее один из сооснователей Sports.ru поддержал белорусских журналистов, которых преследуют власти республики,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство российского интернет-издания Sports.Ru намерено добиваться разъяснений о причинах блокировки в Беларуси
Как сказал представитель портала телеканалу «Дождь», с точки зрения выручки блокировка в Беларуси для них несущественна, однако руководство сайта не готово...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)