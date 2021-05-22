«Будзьма» закроет интернет-магазин. Начали распродажу





Товары магазина «Будзьма». Фото: budzma.by





«Если у вас есть желание нам помочь, приобретите что-то из ассортимента нашего магазина для себя и своих близких, – пишут в анонсе закрытия магазина. – Возможно, мы еще вернемся к вам с новыми проектами и идеями. Не теряем надежды!»





пишет Белсат. В связи с закрытием «Будзьма-магазин» проводит распродажу. Заказ можно оформить на сайте budzma-krama.by или по телефону +375 (33) 367 36 10. Действует доставка по Беларуси и за границу, а также пункт самовывоза в Минске . В ассортименте магазина – футболки, байки, носки, сумки, посуда, блокноты, украшения, маски и всевозможные сувениры,Белсат.





Представители государства устраивали магазинам, которые продавали одежду с национальной символикой, многочисленные препятствия во время избирательной кампании 2020 года и после выборов. Под удар попали магазины «Князь Вітаўт», Symbal.by, «Росквіт», «Мой модны кут», «Vokladki», БЧБ.бел, «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон», «LSTR Adzieńnie», майстэрня «Moj rodny kut» и другие.



