Фотофакт. МТЗ показал трактор будущего собственного производства





На этих кадрах новая разработка минских тракторозаводцев: макетный образец автономного BELARUSa.





Видео:t.me/belarustractors

У минчан будет возможность увидеть это чудо техники вблизи. На 29 мая намечена его презентация. Она состоиься у «Чижовка-Арены», где МТЗ будет отмечать свой юбилей.