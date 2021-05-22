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Фотофакт. МТЗ показал трактор будущего собственного производства
Источник материала: Партизан
Презентация новой модели состоится 29 мая.
На этих кадрах новая разработка минских тракторозаводцев: макетный образец автономного BELARUSa.
Видео:t.me/belarustractors
У минчан будет возможность увидеть это чудо техники вблизи. На 29 мая намечена его презентация. Она состоиься у «Чижовка-Арены», где МТЗ будет отмечать свой юбилей.
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Презентация новой модели состоится 29 мая.
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