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Лидер Кубы выразил поддержку в отношении Лукашенко и осудил заговор против него

22.05.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил попытку заговора против Александра Лукашенко.



Об этом он сообщил в ходе онлайн-саммита ЕАЭС, трансляцию которого вела Евразийская экономическая комиссия.

«Осуждаю и порицаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Республики Беларусь, попытки дестабилизировать эту братскую страну и попытку покушения на ее президента Александра Лукашенко», - отметил Диас-Канель, пишет Политринг.

Он также назвал Кубу жертвой блокады США, он поблагодарил страны ЕАЭС за неизменное осуждение «политики геноцида со стороны США, усилившейся до невиданных пределов, несмотря на чрезвычайное положение, вызванное пандемией».

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья от лица руководства страны выступил со словесной поддержкой Александра Лукашенко и осуждением «заговора» против него.
 
 
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил попытку заговора против Александра Лукашенко.
 
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