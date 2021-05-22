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Весна отменяется: синоптики рассказали о погоде в Минске на следующей неделе
Источник материала: Партизан
Опубликован прогноз погода с 23 по 26 мая.
По данным сайта pogoda.by днем 23 мая в Минске ожидается переменная облачность, возможен дождь, вероятность грозы — 50%. Температура — 14-16 тепла.
В понедельник, 24 мая в столице прогнозируется сплошная облачность, без осадков — и снова 14-16 тепла.
25 мая в Минске 15-17 тепла при сплошной облачности. Осадков не прогнозируется. Ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду.
В среду, 26 мая — снова дождь. И 14-16 тепла,
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Опубликован прогноз погода с 23 по 26 мая.
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