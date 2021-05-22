Минздрав рассказал о состоянии 12-летнего Романа, спасшего брата на пожаре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Роман Когодовский находится ИВЛ, он в сознании, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

Рома Когодовский получил серьезные травмы – ожоги более 60% поверхности тела - в конце апреля, спасая из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи (Минская область). Родителей в момент пожара дома не было.

"За прошедшую неделю состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, оставалось стабильно тяжелым", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что ребенок уже перенос несколько этапов операций по кожной пластике.

Сейчас Рома находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Во время операций ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии", - уточнили в Минздраве.

"С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы", - рассказали в министерстве.

На прошедшей неделе, также как и ранее, проводились консилиумы специалистов.