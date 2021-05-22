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Минздрав рассказал о состоянии 12-летнего Романа, спасшего брата на пожаре
22.05.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Роман Когодовский находится ИВЛ, он в сознании, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
Рома Когодовский получил серьезные травмы – ожоги более 60% поверхности тела - в конце апреля, спасая из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи (Минская область). Родителей в момент пожара дома не было.
"За прошедшую неделю состояние Ромы Когодовского, который вынес младшего брата из огня, оставалось стабильно тяжелым", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что ребенок уже перенос несколько этапов операций по кожной пластике.
Сейчас Рома находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
"Во время операций ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии", - уточнили в Минздраве.
"С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы", - рассказали в министерстве.
На прошедшей неделе, также как и ранее, проводились консилиумы специалистов.
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Сейчас мальчик находится в ожоговом центре, в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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