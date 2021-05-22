Ветер, грозы, кратковременный дождь: прогноз погоды на 23 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. В воскресенье, 23 мая, в Беларуси ожидаются ветер и грозы, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье сохранится влияние фронтальных разделов из Западной Европы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами по северо-западу они усилятся. Возможны грозы.

Вероятность осадков 36%. Атмосферное давление в пределах нормы. Относительная влажность 64-84%.

Прогнозируется южный ветер с переходом к западному, ночью — порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит +7…+13 °С, днем воздух прогреется до +14…+19 °С.

Температура воздуха днем в Бресте и Гродно прогреется до +19 градусов тепла, а Витебске до +15. В Гомельской и Могилевской областях 23 мая температура будет варьироваться от +10 до +13. В столице по прогнозам синоптиков ожидается до +16°C

Будет наблюдаться небольшая геомагнитная активность. Для метеозависимых людей погодные условия комфортные.

23 мая – День апостола Симона Зилота. По народным приметам, холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.