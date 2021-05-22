Китайские ученые бьют тревогу. Возможна пандемия птичьего гриппа

Источник материала: Onliner

Ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, связанные с несколькими научными учреждениями КНР, предполагают, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможностью еще одной пандемии, говорится в публикации на медицинском портале Medical Xpress.

В материале отмечается, что новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и у диких птиц, к 2016 году он был обнаружен у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы.

«К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», — говорится в публикации.

По данным ученых, у инфицированных рабочих не было никаких симптомов и никаких признаков того, что вирус передавался от человека к человеку.