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Китайские ученые бьют тревогу. Возможна пандемия птичьего гриппа

22.05.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, связанные с несколькими научными учреждениями КНР, предполагают, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможностью еще одной пандемии, говорится в публикации на медицинском портале Medical Xpress.

В материале отмечается, что новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и у диких птиц, к 2016 году он был обнаружен у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы.

«К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», — говорится в публикации.

По данным ученых, у инфицированных рабочих не было никаких симптомов и никаких признаков того, что вирус передавался от человека к человеку.

 
 
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Ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, связанные с несколькими научными учреждениями КНР, предполагают, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8...
 
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