ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав сообщил о текущем состоянии Ромы Когодовского

22.05.2021 14:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Спасший младшего брата из огня Рома Когодовский находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ему выполнены несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика.

Минздрав сообщил о текущем состоянии Ромы Когодовского
Фото: Минздрав

Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операций ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии.

С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасший младшего брата из огня Рома Когодовский находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ему выполнены несколько этапов хирургического лечения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міністэрства інфармацыі сказала, што трэба зрабіць Tut.by, каб яго разблякавалі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by