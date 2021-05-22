Минздрав сообщил о текущем состоянии Ромы Когодовского

Спасший младшего брата из огня Рома Когодовский находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ему выполнены несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика.



Фото: Минздрав

Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операций ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии.

С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.