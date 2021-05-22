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«Чалый Live» отправляется в отпуск «на неопределенное время»

22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Субботние стримы известного экономиста Сергея Чалого в прямом эфире смотрели тысячи белорусов.

«Чалый Live» отправляется в отпуск «на неопределенное время»

«К сожалению, сегодня стрима не будет. Сам канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях», – написал подписчикам Сергей Чалый.

При этом экономист отметил, что с ним все в порядке, и призвал «не разбегаться».

Также эксперт вел «Экономику на пальцах», выходящую на TUT.BY. Его напарница по эфиру – редактор отдела «Деньги и власть» портала Ольга Лойко – задержана и сейчас находится в минском СИЗО №1 на Володарского.

 
 
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Субботние стримы известного экономиста Сергея Чалого в прямом эфире смотрели тысячи белорусов.
 
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