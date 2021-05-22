«Чалый Live» отправляется в отпуск «на неопределенное время»

Источник материала: Салiдарнасць

Субботние стримы известного экономиста Сергея Чалого в прямом эфире смотрели тысячи белорусов.





«К сожалению, сегодня стрима не будет. Сам канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях», – написал подписчикам Сергей Чалый.

При этом экономист отметил, что с ним все в порядке, и призвал «не разбегаться».

Также эксперт вел «Экономику на пальцах», выходящую на TUT.BY. Его напарница по эфиру – редактор отдела «Деньги и власть» портала Ольга Лойко – задержана и сейчас находится в минском СИЗО №1 на Володарского .