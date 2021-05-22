|
«Чалый Live» отправляется в отпуск «на неопределенное время»
22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Субботние стримы известного экономиста Сергея Чалого в прямом эфире смотрели тысячи белорусов.
«К сожалению, сегодня стрима не будет. Сам канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях», – написал подписчикам Сергей Чалый.
При этом экономист отметил, что с ним все в порядке, и призвал «не разбегаться».
Также эксперт вел «Экономику на пальцах», выходящую на TUT.BY. Его напарница по эфиру – редактор отдела «Деньги и власть» портала Ольга Лойко –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субботние стримы известного экономиста Сергея Чалого в прямом эфире смотрели тысячи белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)