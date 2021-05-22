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Сабина Брило: «Если остаешься в Беларуси и растишь здесь детей…»

22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известная журналистка пишет о суровой реальности. Впрочем, в комментариях посоветовали не воспринимать пост, как инструкцию, а также – что достаточно последнего пункта.

Сабина Брило: «Если остаешься в Беларуси и растишь здесь детей…»

Фото из Facebook Сабины Брило

«Если остаешься в Беларуси и растишь здесь детей, то в целях повышения их шансов на выживание ты должен учить их такому:

– у тебя, сынок (доченька), нет никаких прав;

– ты должен подчиняться силе;

– человеческого достоинства не существует;

– то, что написано в Конституции – ерунда;

– международное право не имеет значения;

– суд – это не про справедливость;

– храбрость и мужество, а также взаимопомощь наказуемы;

– если будешь защищаться, тебе накинут дополнительно;

– адвокат обеспечит тебе связь с миром, но не поможет;

– никто тебе не поможет;

– не верь, не бойся, не проси».

 
 
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Известная журналистка – о суровой реальности.
 
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