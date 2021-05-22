Сабина Брило: «Если остаешься в Беларуси и растишь здесь детей…»

Источник материала:
Салiдарнасць
Известная журналистка пишет о суровой реальности. Впрочем, в комментариях посоветовали не воспринимать пост, как инструкцию, а также – что достаточно последнего пункта.
Фото из Facebook Сабины Брило
«Если остаешься в Беларуси и растишь здесь детей, то в целях повышения их шансов на выживание ты должен учить их такому:
– у тебя, сынок (доченька), нет никаких прав;
– ты должен подчиняться силе;
– человеческого достоинства не существует;
– то, что написано в Конституции – ерунда;
– международное право не имеет значения;
– суд – это не про справедливость;
– храбрость и мужество, а также взаимопомощь наказуемы;
– если будешь защищаться, тебе накинут дополнительно;
– адвокат обеспечит тебе связь с миром, но не поможет;
– никто тебе не поможет;
– не верь, не бойся, не проси».
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Известная журналистка – о суровой реальности.