Сергей Ковальчук: «Решение IBU о переносе этапа Кубка мира из Беларуси в Финляндию – это, мягко сказать, непорядочно. Люди поступили очень подло»





















пишет Трибуна. «Непонятна позиция Международной федерации биатлона в этой ситуации. Мы помним, как в 2020 году неожиданно для нас самих федерация обратилась к нам с просьбой о проведении чемпионата Европы в Беларуси. Если посмотреть на этот вопрос глубоко на вопрос, то у нас в стране были спланированы все соревнования, календарь был сформирован. Этого мероприятия не было в календаре, средств не было. Мы были в условиях не лучше, чем Эстония, где ЧЕ должен был пройти. Приходилось обращаться к главе государства с просьбой поддержать эту инициативу. Сроки были очень сжатые. Снега в Раубичах было недостаточно. Нам пришлось перевозить снег с Веснянки, готовить трассу в сложных условиях. Стартовый и финишный городок выкладывали пластиковыми пластинами, чтобы это было смотрибельно. Все это нужно было сделать менее, че за месяц. Это большие денежные траты, много сил было затрачено. В итоге мы получили самые высокие оценки после проведения турнира от руководства IBU. Это мероприятие рассматривалась, как подготовка к этапу Кубка мира,Трибуна.





Решение IBU о переносе этапа Кубка мира из Беларуси в Финляндию – это, мягко сказать, непорядочно по отношению к государству, к людям, которые занимались, к детям, в первую очередь. У нас большая армия детских болельщиков, которые любят биатлон. Федерация биатлона проводит соревнования на высочайшем уровне. Наша команда показывает результаты на этапах Кубка мира: амбициозная мужская команда, прекрасно выступает женская. Это говорит о том, что наша страна поддерживает имидж мирового биатлона, делает все возможное, чтобы популяризировать этот вид спорта. Такое отношение… Люди поступили очень подло.





Более того, нам пришлось обратиться к главе государства, потому что это финансовые затраты. Он лично мне позвонил: «Сергей Михайлович, сделай все необходимое, чтобы никто ни в чем не нуждался, чтобы организация была на самом высоком уровне». Была проделана очень большая работа», – сказал Ковальчук в программе «Большой спорт» на ТК «Беларусь 5».