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В Киеве за акцию с навозом у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова
Источник материала: Партизан
В Киеве за акцию возле посольства Беларуси задержали беларуского активиста Петра Маркелова.
Активист пытался перекинуть на территорию беларуского посольства несколько мешков навоза. Как п
В одном из телеграм-каналов, признанном экстремистским, появилось видео задержания Маркелова. Судя по нему, закинуть мешки через ограждение ему не удалось — на месте оказались силовики.
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В Киеве за акцию возле посольства Беларуси задержали беларуского активиста Петра Маркелова.
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