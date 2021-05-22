В Киеве за акцию с навозом у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова





ишет «Свабода», Маркелов решился на перформанс, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси и, в частности, к смерти в шкловской колонии активиста Витольда Ашурка. Активист пытался перекинуть на территорию беларуского посольства несколько мешков навоза. Как п«Свабода», Маркелов решился на перформанс, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси и, в частности, к смерти в шкловской колонии активиста Витольда Ашурка.





В одном из телеграм-каналов, признанном экстремистским, появилось видео задержания Маркелова. Судя по нему, закинуть мешки через ограждение ему не удалось — на месте оказались силовики.