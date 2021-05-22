В СК родственникам подтвердили выезд следователя в колонию по факту смерти политзаключенного Витольда Ашурка













"Мы сегодня дозвонились в СК, дежурный подтвердил, что следователь по данному факту выезжал в Шкловскую колонию № 17, где брат отбывал наказание”, — рассказал родственник.





По его словам, других подробностей пока нет, так как дежурный их не знает, а телефоны следователей по делу не отвечают. Видимо, это связано с выходными днями.





Дата похорон пока не назначена.





50-летний политзаключенный Витольд Ашурок отбывал наказание в исправительной колонии № 17 в Шклове. О его смерти родственникам сообщили вечером 21 мая.





Предварительная причина смерти-остановка сердца, идет проверка.





Соболезнование близким, друзьям и знакомым Витольда Ашурка выразило представительство Евросоюза в Беларуси. "Пусть хорошие воспоминания помогают вам держаться в это трудное время. Европейский союз подчеркивает свое требование немедленно освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных", - говорится в соболезновании.