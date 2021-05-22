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В СК родственникам подтвердили выезд следователя в колонию по факту смерти политзаключенного Витольда Ашурка

22.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В управлении Следственного комитета по Могилевской области подтвердили, что по факту смерти в исправительной колонии Витольда Ашурок туда выезжал следователь, рассказал БелаПАН брат покойного Андрей Ашурок.




"Мы сегодня дозвонились в СК, дежурный подтвердил, что следователь по данному факту выезжал в Шкловскую колонию № 17, где брат отбывал наказание”, — рассказал родственник. 

По его словам, других подробностей пока нет, так как дежурный их не знает, а телефоны следователей по делу не отвечают. Видимо, это связано с выходными днями. 

Дата похорон пока не назначена. 

50-летний политзаключенный Витольд Ашурок отбывал наказание в исправительной колонии № 17 в Шклове. О его смерти родственникам сообщили вечером 21 мая. 

Предварительная причина смерти-остановка сердца, идет проверка. 

Соболезнование близким, друзьям и знакомым Витольда Ашурка выразило представительство Евросоюза в Беларуси. "Пусть хорошие воспоминания помогают вам держаться в это трудное время. Европейский союз подчеркивает свое требование немедленно освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных", - говорится в соболезновании.
 
 
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В управлении Следственного комитета по Могилевской области подтвердили, что по факту смерти в исправительной колонии Витольда Ашурок туда выезжал следователь,...
 
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