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СМИ: Международные перевозчики отказываются обрабатывать грузы белорусских компаний

22.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный перевозчик «MAERSK» с 18 апреля не принимает к обработке грузы организаций, попавших под санкции США.

СМИ: Международные перевозчики отказываются обрабатывать грузы белорусских компаний
Международный перевозчик «MAERSK». Фото: Wikipedia / William Grimes
Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика по-белорусски».

В список тех, чьи грузы не принимает перевозчик, входят «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».

Также «MAERSK» предупреждает партнеров, что, даже если груз выставят без отметки о производителе, есть высокий риск, что его проверят спецслужбы западных стран, груз конфискуют и выставят штрафы за перевозку подсанкционной продукции.

Аналогичные предупреждения разослали не только от компании «MAERSK», но и от других перевозчиков грузов.

Страхование сделки с «Минскэнерго» под вопросом
Между тем шведская страховая компания EKN рассматривает возможность отмены своего решения о страховании сделки между «Минскэнерго» и «Siemens Industrial Turbomachinery AB», сообщает шведское издание TV4.

Постановление о дальнейшей судьбе сделки вынесут на собрании правления EKN 25 мая.

Главу шведского МИД вызвали на парламентские слушания по поводу этой сделки.
 
Теги: Гродно
 
 
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Международный перевозчик «MAERSK» с 18 апреля не принимает к обработке грузы организаций, попавших под санкции США.
 
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