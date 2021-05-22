СМИ: Международные перевозчики отказываются обрабатывать грузы белорусских компаний

сообщает телеграм-канал «Экономика по-белорусски». Об этомтелеграм-канал «Экономика по-белорусски».





В список тех, чьи грузы не принимает перевозчик, входят «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», « Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».





Также «MAERSK» предупреждает партнеров, что, даже если груз выставят без отметки о производителе, есть высокий риск, что его проверят спецслужбы западных стран, груз конфискуют и выставят штрафы за перевозку подсанкционной продукции.





Аналогичные предупреждения разослали не только от компании «MAERSK», но и от других перевозчиков грузов.





Страхование сделки с «Минскэнерго» под вопросом

Между тем шведская страховая компания EKN рассматривает возможность отмены своего решения о страховании сделки между «Минскэнерго» и «Siemens Industrial Turbomachinery AB», сообщает шведское издание TV4.





Постановление о дальнейшей судьбе сделки вынесут на собрании правления EKN 25 мая.





Главу шведского МИД вызвали на парламентские слушания по поводу этой сделки.