Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?

Полезна ли позиция "в моем лишнем весе виноваты родители, которые закармливали в детстве"? И может ли посыл "протеста" быть долгосрочным? Дебаты, в ходе которых ведущие попытались выяснить - какой же подход на самом деле работает.

01:50 "Послушно следовать" или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает

08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту "протеста")

10:55 "Переложить ответственность за свой вес на бабушку" - пассивная позиция?

13:00 Похудение как бизнес-план: изменить социальную среду?

15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться

16:10 У тех, кого "уже прижало" - больше мотивации?

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