|
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?
22.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01:50 "Послушно следовать" или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает
08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту "протеста")
10:55 "Переложить ответственность за свой вес на бабушку" - пассивная позиция?
13:00 Похудение как бизнес-план: изменить социальную среду?
15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться
16:10 У тех, кого "уже прижало" - больше мотивации?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы похудеть, нужно "заткнуться и послушно следовать за диетологом"? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)