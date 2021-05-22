Сергей Чалый временно прекращает стримы: «Канал отправляется в отпуск на неопределенное время»

Источник материала: Onliner

«К сожалению, сегодня стрима не будет. Сам канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях. Со мной все хорошо, не разбегайтесь», — сообщил сегодня Сергей Чалый в своем телеграм-канале.

Сергей Чалый — экономист, аналитик, журналист. Он является автором и ведущим передачи «Экономика на пальцах» на Tut.by, а также программы «Экономика с Чалым» на телеканале «Белсат». Также ведет свой YouTube-канал «Чалый LIVE», где каждую субботу проводил стримы и отвечал на вопросы зрителей.

(будет дополнено)