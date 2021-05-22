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Силовики задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича
Источник материала: Навiны
Задержан лидер оппозиционной к Александру Лукашенко организации «Молодой фронт» Денис Урбанович.
«Только что поступила информация о задержании Дениса Урбановича», — сообщается в телеграм-канале организации.
Отмечается, что причины задержания и текущее местонахождение активиста пока не известны.
Последний раз Урбановича задерживали перед Днем Воли 25 марта. Лидер «Молодого фронта» отбыл 15-суточный арест.
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Задержан лидер оппозиционной к Александру Лукашенко организации «Молодой фронт» Денис Урбанович. «Только что поступила информация о задержании Дениса...
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