|
Рукописное письмо Эйнштейна ушло с молотка за $1,2 млн
Источник материала: Партизан
На аукционе RR Auction в Бостоне продано рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2. Лот ушел с молотка за $1 243 707.
На сайте аукциона сказано, что стартовая цена письма была $400 тыс. Имя нового владельца держат в секрете.
Письмо адресовано физику Людвику Зильберштейну. Эйнштейн написал его в октябре 1946 года. Особая ценность послания на немецком языке в том, что в нем указана формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии.
На ваш вопрос можно ответить по формуле E = mc2, без какой-либо эрудиции», — пишет Эйнштейн.
В мире известны всего четыре копии этой формулы, выведенные рукой Эйнштейна,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукционе RR Auction в Бостоне продано рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2. Лот ушел с молотка за $1 243 707.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)