Рукописное письмо Эйнштейна ушло с молотка за $1,2 млн





На сайте аукциона сказано, что стартовая цена письма была $400 тыс. Имя нового владельца держат в секрете.





Письмо адресовано физику Людвику Зильберштейну. Эйнштейн написал его в октябре 1946 года. Особая ценность послания на немецком языке в том, что в нем указана формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии.





На ваш вопрос можно ответить по формуле E = mc2, без какой-либо эрудиции», — пишет Эйнштейн.





пишет Office Life. В мире известны всего четыре копии этой формулы, выведенные рукой Эйнштейна,Office Life.



