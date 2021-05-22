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Рукописное письмо Эйнштейна ушло с молотка за $1,2 млн

22.05.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На аукционе RR Auction в Бостоне продано рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2. Лот ушел с молотка за $1 243 707.


На сайте аукциона сказано, что стартовая цена письма была $400 тыс. Имя нового владельца держат в секрете.

Письмо адресовано физику Людвику Зильберштейну. Эйнштейн написал его в октябре 1946 года. Особая ценность послания на немецком языке в том, что в нем указана формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии.

На ваш вопрос можно ответить по формуле E = mc2, без какой-либо эрудиции», — пишет Эйнштейн.

В мире известны всего четыре копии этой формулы, выведенные рукой Эйнштейна, пишет Office Life.
 
 
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На аукционе RR Auction в Бостоне продано рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2. Лот ушел с молотка за $1 243 707.
 
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