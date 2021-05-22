Пенсионер в Лоеве попал в ловушку в горящем гараже – нога провалилась в смотровую яму









пишет Автобизнес. Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в пятницу, 21 мая. В 16 часов 7 минут по телефону "101" поступило сообщение о пожаре в доме по улице Синякова. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль, а также фронтон и ворота гаража. Обесточив дом, приступили к тушению,Автобизнес.





Одновременно при проведении разведки в гараже был обнаружен мужчина 1948 года рождения, который одной ногой застрял между досок, закрывавших смотровую яму, и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели освободили ногу пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, где передали бригаде скорой медицинской помощи.













Когда пожар был ликвидирован, оценили ущерб: автомобиль Mitsubishi Space Star 2001 года выпуска сгорел полностью, огнем повреждены фронтон и ворота гаража.





Причины пожара устанавливаются. Рассматриваемая версия – нарушение правил пожарной безопасности при ведении огневых работ.