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Пенсионер в Лоеве попал в ловушку в горящем гараже – нога провалилась в смотровую яму

22.05.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

73-летний мужчина в Лоеве оказался в огненной ловушке, ремонтируя автомобиль возле собственного гаража. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей.



Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в пятницу, 21 мая. В 16 часов 7 минут по телефону "101" поступило сообщение о пожаре в доме по улице Синякова. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль, а также фронтон и ворота гаража. Обесточив дом, приступили к тушению, пишет Автобизнес.

Одновременно при проведении разведки в гараже был обнаружен мужчина 1948 года рождения, который одной ногой застрял между досок, закрывавших смотровую яму, и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели освободили ногу пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, где передали бригаде скорой медицинской помощи.



Когда пожар был ликвидирован, оценили ущерб: автомобиль Mitsubishi Space Star 2001 года выпуска сгорел полностью, огнем повреждены фронтон и ворота гаража.

Причины пожара устанавливаются. Рассматриваемая версия – нарушение правил пожарной безопасности при ведении огневых работ.
 
 
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73-летний мужчина в Лоеве оказался в огненной ловушке, ремонтируя автомобиль возле собственного гаража. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям...
 
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