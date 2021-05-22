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Перепутали. В Австрии врач ампутировал пациенту не ту ногу

22.05.2021 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О том, что врачи ошиблись, стало известно спустя четыре дня после операции, во время смены повязки на рану. Перед операцией лечащий врач пометил ступню стрелкой. Он пытался уточнить у пациента заранее, на какой именно ноге делать операцию, но речь пожилого мужчины была ограничена. Пациент страдал многочисленными заболеваниями, и обе ноги были поражены недугом.

«Катастрофическое стечение обстоятельств привело к тому, что пациенту ампутировали правую ногу вместо левой», — говорится в заявлении больницы. После ошибки мужчине потребуется удалить и левую ногу выше колена.

Семья мужчины была проинформирована, им была оказана психологическая поддержка, а больница направила подробности инцидента прокурору области.

«Мы также хотели бы подтвердить, что будем делать все, чтобы раскрыть дело, исследовать все внутренние процессы и критически проанализировать их. Все необходимые шаги будут немедленно предприняты», — говорится в заявлении.

В настоящее время хирург, проводивший операцию, не дежурит по собственному желанию.

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Перепутали. В Австрии врач ампутировал пациенту не ту ногу

 
 
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82-летнему мужчине должны были удалить левую, но из-за ошибки вместо этого ему ампутировали правую ногу выше колена, сообщила австрийская клиника...
 
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