Политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в СИЗО-3 в Гомеле, сообщает правозащитный сайт spring96.org.





Ранее в Гомель этапировали политика Николая Статкевича и блогера Игоря Лосика.

Процесс над Тихановским, Статкевичем, Лосиком, а также блогером Владимиром Цыгановичем, членом инициативной группы Светланы Тихановской Артемом Саковым и модератором соцсетей Дмитрием Поповым пройдет в Гомельском областном суде. Дата суда еще не назначена.

Видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены. Сначала Тихановский содержался в СИЗО-1 в Минске. 18 августа стало известно, что он был переведен в СИЗО Жодино.

Согласно материалам уголовного дела Тихановский и Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович «и другие граждане» с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году.

Накануне стало известно, что фигурантам «дела Тихановского» Генеральная прокуратура выставила иск на 3 млн 78 тыс. рублей. Об этом сообщила супруга Николая Статкевича Марина Адамович в «Фейсбуке» со ссылкой на письмо политика.