Аэровокзал за $ 40. С аукциона продали самую большую заброшку Гродно





Фото: Максим Тарналицкий, onliner









Купил вокзал. Зачем — пока не ясно





пишет ru.hrodna.life. За 11 лет стоимость аэровокзала изменялась от 23 млн неденоминированных рублей в 2010 году до 1 базовой величины (21 рубля) в 2016. В 2020 цена самой большой заброшки Гродно составила 185 рублей. Это шесть базовых величин (174 рубля) и наценка в 5% из-за отсутствия конкурентов на торгах. С единственным покупателем сразу заключили договор купли-продажи,ru.hrodna.life.









Аэровокзал за . С аукциона продали самую большую заброшку Гродно









Аэровокзал за . С аукциона продали самую большую заброшку Гродно





Здание недостроенного аэровокзала под Гродно. Фото: Максим Тарналицкий, Onliner

Новый собственник — владелец крупной торгово-логистической компании. Возможно, приобретенный комплекс зданий используют в логистике воздушных перевозок.





«Говоря по-простому — мы еще не знаем, что делать с этим зданием, — признался новый владелец аэровокзала журналисту „Вечернего Гродно“. — Сначала надо сделать его обследование, чтобы понимать, в каком техническом состоянии оно находится. Нам нужно знать, можно ли с ним проводить реконструкцию или надо вовсе сносить, поэтому от результатов обследования будет зависеть дальнейшее решение по объему и строительству торгово-логистического центра (ТЛЦ)».





По условиям торгов, целевое назначение объекта можно изменить. Здесь можно построить объект административно-хозяйственного назначения или гостиницу.





Из-за специфической архитектуры и удалённости от города аэровокзал долго оставался неликвидом. В разные годы постройки предлагали использовать под конно-спортивный центр, транспортно-логистический центр, скалодром и даже просто — разобрать на стройматериалы.





Что дальше





Вместе со зданием аэровокзала новый владелец получил земельный участок площадью 1,14 гектара в аренду на 51 год. Перепродавать объект до окончания строительства запрещено.









Недостроенный аэровокзал изнутри. Фото: Максим Тарналицкий, onliner





Аэровокзал около Обухово начали строить в 1985 году. С высоты форма здания напоминает птицу с распростёртыми крыльями. Такой была творческая задумка советских архитекторов. До начала 1990-х успели построить 9-этажный административный корпус на 18,5 тысяч квадратных метров, залы ожидания и эстакады. Провели электрокоммуникации и водопровод, начали вставлять окна. С развалом СССР строительство заморозили.





За два года необходимо разработать проект реконструкции, за четыре — ввести здание в эксплуатацию. Предпринимательскую деятельность нужно начать не позднее полугода после ввода в эксплуатацию и вести не менее трех лет.



