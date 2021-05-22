ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Чалый отправил свой Youtube-канал в отпуск "на неопределённое время”

22.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Независимый аналитик Сергей Чалый отменил субботний стрим на своём Youtube-канале.


Сергей Чалый / Еврорадио 

“Канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях. Со мной все хорошо”, — написал он в своём тг-канале, передает Еврорадио.

Соведущая  его програмы “Экономика на пальцах” и редактор TUT.by Ольга Лойко задержана и находится в СИЗО по “делу TUT.by” в качестве подозреваемой. 

Чалый является последовательным критиком политической и экономической модели Александра Лукашенко. Кроме “Экономики на пальцах” на TUT.by он также ведёт программу “Экономика с Чалым” на “Белсате”. В минскую студию “Белсата” 21 мая ворвались силовики, где задержали технических работников, которые готовили съёмку ток-шоу “Кожны з нас”. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Независимый аналитик Сергей Чалый отменил субботний стрим на своём Youtube-канале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сяргей Чалы часова спыніў стрымы на сваім youtube-канале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by