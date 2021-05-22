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Задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович

22.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 мая был задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.


Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович


«Только что поступила информация, что Дениса Урбановича задержали. Пока неизвестно, где он и за что», – сообщили в «Молодом фронте».

Последний раз активиста задерживали в День Воли 25 марта. На свободу из изолятора он вышел 5 апреля.

Накануне президентских выборов его дом блокировали силовики.
 
 
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22 мая был задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.
 
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