Задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович





Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович









«Только что поступила информация, что Дениса Урбановича задержали. Пока неизвестно, где он и за что», – сообщили в «Молодом фронте».





Последний раз активиста задерживали в День Воли 25 марта. На свободу из изолятора он вышел 5 апреля.





Накануне президентских выборов его дом блокировали силовики.