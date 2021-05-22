В Мозыре школьники перебегали дорогу по переходу и попали под колеса (видео)

Источник материала: Onliner

Вечером 20 мая в соцсетях появилось шокирующее видео. Двое мальчиков перебегают проезжую часть по пешеходному переходу и оказываются под колесами автомобиля. Один из мальчиков госпитализирован, сообщает «Телеканал Мозырь».

ДТП произошло около часа дня в районе дома №50 по бульвару Юности. Водитель 1996 года рождения на автомобиле Opel сбил двух детей на пешеходном переходе. На асфальте разметки практически не видно, но есть знаки. Судя по видео, удар был достаточно сильный, вследствие чего один из мальчиков госпитализирован.

На следующий день, 21 мая, на пешеходном около спортивно-технического клуба «Старт» в результате ДТП пострадала велосипедистка. Ее сбил водитель 1983 года рождения на Reno.

По обоим фактам проводится проверка.