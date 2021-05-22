Без принуждений и пяти рублей за неявку. В «Новой Боровой» прошел экосубботник (33 фото)

Источник материала: Onliner

Сегодня, 22 мая, в «Новой Боровой» прошел зеленый субботник. Жители собрались убрать мусор из прилегающего леса, высадить цветы и даже огороды. Всех желающих разделили на команды и обеспечили инвентарем.

«Команды сформировали по 10—15 человек, плюс у каждой был свой капитан от „А-100 Комфорт“. Командам подобрали сказочные названия по мотивам повести „Маленький принц“, а всем участникам выдали наклейки, чтобы было проще найти друг друга», — сообщили Onliner в А-100.



























Во время субботника жители привели в порядок лес и сквер за церковью, посадили новые растения и клумбы в кварталах «Новой Боровой». Цветы появились на улице Александра Яковлева и пересечении улиц Небесной и Артема Микояна. Тем, кто занялся детскими площадками, предоставят малярные кисти и краски.









Субботник был похож на праздник. Помимо работ, здесь прошли бесплатные мастер-классы: желающих научили изготавливать скворечники, а для детей собрали картонный городок. Прошли и полезные лекции: на одной жителям рассказали о системе сбора лекарств для их переработки, на другой — научили правильно читать маркировку на упаковках продуктов. Продумана и красочная фотозона.



























— «Новая Боровая» уникальна прежде всего своими жителями, которые активно участвуют в жизни района. Так что этот субботник ждали многие. Мы предложили собственным примером донести до всех остальных районов слова Сент-Экзюпери об ответственности за окружающий мир, за свою маленькую планету, за порядок, чистоту и создание красоты там, где ты живешь и отдыхаешь, — рассказали в управляющей компании «А-100 Комфорт».











