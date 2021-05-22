Для Папы Римского изготовят электромобиль с цельностеклянным куполом

Источник материала: Onliner

Производитель электромобилей Fisker, ставший публичной компанией не так давно, работает над модифицированной версией своего полностью электрического внедорожника Ocean для Папы Римского. Подробностей об этом новом Popemobile не так много, хотя на рендеринге модифицированного внедорожника Fisker Ocean виден цельностеклянный купол. Интерьер будет содержать множество экологически чистых материалов, в том числе ковров, сделанных из переработанных пластиковых бутылок, сообщает TechCrunch.

В пятницу компания заявила, что планирует поставить в Ватикан в конце следующего года Popemobile на базе своего будущего внедорожника Fisker Ocean. Первоначальная договоренность была достигнута во время встречи между Папой Франциском и соучредителями Fisker.

«Интерьер папского транспорта Fisker Ocean будет содержать множество экологически чистых материалов, в том числе ковры, сделанные из переработанных пластиковых бутылок из океана».

Fisker планирует начать производство своего внедорожника Ocean, базовая цена которого составит $37 499, 17 ноября 2022 года. Версия Popemobile ожидается примерно в то же время, хотя конкретная дата не разглашается.