Начальника Полоцкого ИВС Кирилла Москаленко нашли мертвым

Тело начальника изолятора временного содержания в Полоцке Кирилла Москаленко нашли 21 мая.





Информацию о его кончине подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.

Полочанин родился в семье военных и пошел по стопам родителей: окончил Военную академию, служил во внутренних войсках. Жена служит в Полоцком РОВД начальником отделения по гражданству и миграции. В семье два сына.

Накануне нашли тело 50-летнего экс-начальника управления охраны правопорядка Брестской областной милиции Геннадия Войтовича.