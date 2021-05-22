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Начальника Полоцкого ИВС Кирилла Москаленко нашли мертвым

22.05.2021 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тело начальника изолятора временного содержания в Полоцке Кирилла Москаленко нашли 21 мая.

Начальника Полоцкого ИВС Кирилла Москаленко нашли мертвым

Информацию о его кончине подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.

Полочанин родился в семье военных и пошел по стопам родителей: окончил Военную академию, служил во внутренних войсках. Жена служит в Полоцком РОВД начальником отделения по гражданству и миграции. В семье два сына.

Накануне нашли тело 50-летнего экс-начальника управления охраны правопорядка Брестской областной милиции Геннадия Войтовича.

 
 
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Тело начальника изолятора временного содержания в Полоцке Кирилла Москаленко нашли 21 мая.
 
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