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Мощное землетрясение произошло в Китае в одном из самых густонаселённых регионов
Источник материала: ОНТ
Мощное землетрясение произошло в Китае. В провинции Цинхай, которая считается одним из самых густонаселённых регионов, толчки достигали 7,4 балла из 10. Есть погибшие.
Для сравнения сила подземных толчков во время октябрьского землетрясения в Турции, в результате которого погибли больше ста человек, была на полбалла ниже.
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Мощное землетрясение произошло в Китае. В провинции Цинхай, которая считается одним из самых густонаселённых регионов, толчки достигали 7,4 балла из 10. Есть...
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