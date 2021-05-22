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Почему цветная революция в Беларуси не удалась? В Минске проходит семинар образовательного проекта «Открытая кафедра»
Источник материала: ОНТМинске проходит семинар образовательного проекта «Открытая кафедра»" class="one-news__figure-img">
Почему цветная революция в Беларуси не удалась? В Минске проходит второй семинар образовательного проекта «Открытая кафедра».
Наиболее жаркое обсуждение развернулось вокруг деструктивных политических технологий, а также места и роли Беларуси в современном геополитическом контексте. Политологи сходятся в одном – власть в Беларуси выстояла, несмотря на давление извне, благодаря крепкому государственному устройству.
Формат семинара набирает популярность, участники готовят вопросы заранее, и в этот раз предметом обсуждения стала кампания по выборам Президента Беларуси в 2020 году.
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Почему цветная революция в Беларуси не удалась? В Минске проходит семинар образовательного проекта «Открытая кафедра»
Почему цветная революция в Беларуси не удалась? В Минске проходит второй семинар образовательного проекта «Открытая кафедра». Наиболее жаркое обсуждение...
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