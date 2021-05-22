Почему цветная революция в Беларуси не удалась? В Минске проходит семинар образовательного проекта «Открытая кафедра»

Источник материала: ОНТ

Минске проходит семинар образовательного проекта «Открытая кафедра»" class="one-news__figure-img">

Почему цветная революция в Беларуси не удалась? В Минске проходит второй семинар образовательного проекта «Открытая кафедра».

Наиболее жаркое обсуждение развернулось вокруг деструктивных политических технологий, а также места и роли Беларуси в современном геополитическом контексте. Политологи сходятся в одном – власть в Беларуси выстояла, несмотря на давление извне, благодаря крепкому государственному устройству.

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»: «Главный месседж выступления – это тот набор грязных политтехнологий, которые применялись.. технология так называемого социального остракизма, когда сознательно политизированное меньшинство с помощью определенных практик накручивается агрессивно и эмоционально и фактически людей этих натравливают на государственных служащих, людей с другой позицией, обесчеловечивание оппонентов…»

Алексей Дзермант, политолог: «Пытались расшатывать ситуацию... Это не получилось, и это еще больше повышает ценность нашего государства, мы государство состоявшееся, которое может самостоятельно себя защитить, и защитить интересы наших союзников – это очень важно. На этом мы должны выстраивать свою политику в дальнейшем… сохраняя себя, мы сохраняем в мире и стабильности огромный регион на самом деле».

Формат семинара набирает популярность, участники готовят вопросы заранее, и в этот раз предметом обсуждения стала кампания по выборам Президента Беларуси в 2020 году.

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