ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хрупкое перемирие: прошел день после прекращения огня между сектором Газа и Израилем

22.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хрупкое перемирие: прошел день после прекращения огня между сектором Газа и Израилем

Сутки после прекращения огня между сектором Газа и Израилем. Перемирие хрупкое, но после 11 дней ракетных ударов участники переговоров считают даже этот результат хорошим.

Египет оказывал непосредственное влияние на обе стороны, поскольку территориально Египет такой же сосед Газы, как и Израиль, государство так или иначе постоянно включено в конфликт. Сейчас ситуация будет развиваться на международной арене. Израилю и Палестине предлагают сразу несколько площадок для обсуждения «будущего» при участии третьих сторон, в том числе и России. 

Боевики ХАМАС заявляют, что это не конец – и их сторона оказала успешное сопротивление сильному сопернику. Израиль же считает, что уничтожил достаточно инфраструктуры Газы, чтобы террористические формирования долго восстанавливались. Политологи утверждают, что конфликтная ситуация показала большие проблемы израильской разведки: они не предусмотрели возможность столь массовых атак, которые перегрузили израильский «железный купол». За это время мирными жертвами конфликта с двух сторон в сумме стали 242 человека из них 65 – дети.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сутки после прекращения огня между сектором Газа и Израилем. Перемирие хрупкое, но после 11 дней ракетных ударов участники переговоров считают даже этот результат...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре школьники перебегали дорогу по переходу и попали под колеса (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by