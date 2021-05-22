Хрупкое перемирие: прошел день после прекращения огня между сектором Газа и Израилем

Источник материала: ОНТ

Сутки после прекращения огня между сектором Газа и Израилем. Перемирие хрупкое, но после 11 дней ракетных ударов участники переговоров считают даже этот результат хорошим.

Египет оказывал непосредственное влияние на обе стороны, поскольку территориально Египет такой же сосед Газы, как и Израиль, государство так или иначе постоянно включено в конфликт. Сейчас ситуация будет развиваться на международной арене. Израилю и Палестине предлагают сразу несколько площадок для обсуждения «будущего» при участии третьих сторон, в том числе и России.

Боевики ХАМАС заявляют, что это не конец – и их сторона оказала успешное сопротивление сильному сопернику. Израиль же считает, что уничтожил достаточно инфраструктуры Газы, чтобы террористические формирования долго восстанавливались. Политологи утверждают, что конфликтная ситуация показала большие проблемы израильской разведки: они не предусмотрели возможность столь массовых атак, которые перегрузили израильский «железный купол». За это время мирными жертвами конфликта с двух сторон в сумме стали 242 человека из них 65 – дети.

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