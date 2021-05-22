Автомобиль врезался в толпу людей на северо-востоке Китая

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь в северо-восточной части Китая. Жертвами наезда стали четыре человека. Об этом сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла на перекрестке в районе Чжуншань, когда водитель черного авто врезался в толпу из нескольких десятков человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда четыре человека погибли, а еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Согласно информации местной полиции, наезд совершил 31-летний мужчина по фамилии Лю. В настоящий момент он задержан. Ведется расследование инцидента.

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