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Автомобиль врезался в толпу людей на северо-востоке Китая
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь в северо-восточной части Китая. Жертвами наезда стали четыре человека. Об этом
Трагедия произошла на перекрестке в районе Чжуншань, когда водитель черного авто врезался в толпу из нескольких десятков человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда четыре человека погибли, а еще трое получили травмы разной степени тяжести.
Согласно информации местной полиции, наезд совершил 31-летний мужчина по фамилии Лю. В настоящий момент он задержан. Ведется расследование инцидента.
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Легковой автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь в северо-восточной части Китая. Жертвами наезда стали четыре человека. Об...
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