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Мэр шведского города Гетеборга решила уйти из политики. Теперь она работает водителем мусоровоза

22.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мэр шведского города Гетеборга решила уйти из политики. Теперь она работает водителем мусоровоза

Энн-Софи Херманссон до 2018 года работала мэром Гетеборга (Швеция). Женщина решила уйти из политики и стала водителем мусоровоза. На необычный случай обращает внимание Squeekly.

Херманссон занимала пост главы Гетеборга на протяжении двух лет. Когда у нее не вышло переизбраться, Энн-Софи решила поменять сферу деятельности. Экс-мэр вспомнила, что у нее есть права на вождение фуры. Женщина решила стать мусорщиком.

Херманссон отмечает, что работа политиком отнимала много сил. Сейчас от нее также требуется быть ответственной, но уже не приходится проводить много встреч и телефонных звонков.

У Энн-Софи более 12,5 тысяч подписчиков в Twitter, где она публикует истории о новой работе и своих коллегах.

Фото: Twitter / soffangbg

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Энн-Софи Херманссон до 2018 года работала мэром Гетеборга (Швеция). Женщина решила уйти из политики и стала водителем мусоровоза. На необычный случай обращает...
 
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