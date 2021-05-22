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Чем может быть опасен горячий душ? Объясняют врачи

22.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем может быть опасен горячий душ? Объясняют врачи

Люди, слишком часто принимающие горячий душ, рискуют столкнуться с рядом проблем. Об этом сообщает Express, ссылаясь на данные британских медиков.

В частности, горячая вода может пагубно сказаться на состоянии кожи. Медики объяснили это тем, что такие водные процедуры повреждают кератиновые клетки в эпидермисе.

Помимо этого частое купание в горячей воде пересушивает кожу и может усугубить дерматологические болезни.

Специалисты посоветовали принимать умеренно прохладный душ на протяжении не более десяти минут. Также врачи советуют обращаться более бережно со своей кожей: не нужно ее чересчур сильно тереть и отшелушивать. Так можно легко нанести микротравмы.

После душа или ванны важно не забывать наносить на кожу увлажняющий крем.

Фото: pixabay

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Люди, слишком часто принимающие горячий душ, рискуют столкнуться с рядом проблем. Об этом сообщает Express, ссылаясь на данные британских медиков. В частности, горячая...
 
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