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Еще больше рекламы: YouTube обновил условия использования сайта

22.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще больше рекламы: YouTube обновил условия использования сайта

Со следующего месяца YouTube будет показывать рекламные ролики во всех находящихся на платформе видео. Об этом написано в разделе «Условия использования» сайта.

Новые правила начнут работать с 1 июня.

В данный момент просмотр рекламы включается, если пользователь смотрит видео, опубликованное на каналах, подключенных к партнерской программе. Чтобы принять в ней участие, на канале должно быть не меньше тысячи подписчиков, а за год на канале автора должно быть не менее четырех тысяч часов просмотров.

Также доход от такого контента, если автор канала не живет в США, с 1 числа будет считаться роялти и облагаться налогом по американскому законодательству.

Фото: pixabay

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Со следующего месяца YouTube будет показывать рекламные ролики во всех находящихся на платформе видео. Об этом написано в разделе «Условия использования» сайта....
 
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