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99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу

22.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу

99-летняя жительница Великобритании устала от безделья на самоизоляции и решила выйти на свою прежнюю работу. На необычную историю обращает внимание Mirror.

Пенсионерка Берил Карр 17 лет отработала волонтером в больнице района Эрлинг в Лондоне. С началом пандемии женщина вынужденно отправилась на самоизоляцию.

По словам Карр, эти 12 месяцев были для нее очень скучными. Единственным «общественным мероприятием» для бабушки стали прививки от COVID-19.

Волонтер-ветеран до окончания пандемии не сможет занимать прежнюю должность кассира, но постарается помогать персоналу больницы всем, что в ее силах.

Фото: London North West Healthcare NHS

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99-летняя жительница Великобритании устала от безделья на самоизоляции и решила выйти на свою прежнюю работу. На необычную историю обращает внимание Mirror....
 
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