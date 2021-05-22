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99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу
Источник материала: ОНТ
99-летняя жительница Великобритании устала от безделья на самоизоляции и решила выйти на свою прежнюю работу. На необычную историю
Пенсионерка Берил Карр 17 лет отработала волонтером в больнице района Эрлинг в Лондоне. С началом пандемии женщина вынужденно отправилась на самоизоляцию.
По словам Карр, эти 12 месяцев были для нее очень скучными. Единственным «общественным мероприятием» для бабушки стали прививки от COVID-19.
Волонтер-ветеран до окончания пандемии не сможет занимать прежнюю должность кассира, но постарается помогать персоналу больницы всем, что в ее силах.
Фото: London North West Healthcare NHS
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99-летняя жительница Великобритании устала от безделья на самоизоляции и решила выйти на свою прежнюю работу. На необычную историю обращает внимание Mirror....
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