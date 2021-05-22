99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу

Источник материала: ОНТ

99-летняя жительница Великобритании устала от безделья на самоизоляции и решила выйти на свою прежнюю работу. На необычную историю обращает внимание Mirror.

Пенсионерка Берил Карр 17 лет отработала волонтером в больнице района Эрлинг в Лондоне. С началом пандемии женщина вынужденно отправилась на самоизоляцию.

По словам Карр, эти 12 месяцев были для нее очень скучными. Единственным «общественным мероприятием» для бабушки стали прививки от COVID-19.

Волонтер-ветеран до окончания пандемии не сможет занимать прежнюю должность кассира, но постарается помогать персоналу больницы всем, что в ее силах.

Фото: London North West Healthcare NHS

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