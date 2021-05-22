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В Амстердаме мужчина напал с ножом на людей: один погиб, четверо ранены
Источник материала: ОНТ
Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Амстердаме в субботу, 22 мая. В итоге один человек умер, еще четверо пострадали. Об этом пишет
Это была серия нападений. Правоохранителям понадобилось время, чтобы установить: нападения совершены одним человеком. В данном районе было на время остановлено движение транспорта.
Вскоре полиция задержала подозреваемого – 29-летнего мужчину из Амстелвена.
О его мотивах пока ничего не сообщается. В полиции отмечают, что весомых оснований подозревать терроризм нет.
Фото: pixabay
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Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Амстердаме в субботу, 22 мая. В итоге один человек умер, еще четверо пострадали. Об этом пишет Dutch News, ссылаясь на сообщение...
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