В Амстердаме мужчина напал с ножом на людей: один погиб, четверо ранены

Источник материала: ОНТ

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в Амстердаме в субботу, 22 мая. В итоге один человек умер, еще четверо пострадали. Об этом пишет Dutch News , ссылаясь на сообщение местных правоохранителей.

Это была серия нападений. Правоохранителям понадобилось время, чтобы установить: нападения совершены одним человеком. В данном районе было на время остановлено движение транспорта.

Вскоре полиция задержала подозреваемого – 29-летнего мужчину из Амстелвена.

О его мотивах пока ничего не сообщается. В полиции отмечают, что весомых оснований подозревать терроризм нет.

Фото: pixabay

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