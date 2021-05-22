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12-летний Рома, спасший на пожаре брата, находится на ИВЛ, он в сознании

22.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двенадцатилетний Рома Когодовский, который вынес младшего брата из огня, по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, говорится в телеграм-канале Минздрава в субботу.



"С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы", - отметили в ведомстве.

В Минздраве сообщили, что за прошедшую неделю состояние Ромы оставалось стабильно тяжелым, пишет interfax.by.

"Ему выполнены несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика. Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии", - уточнили в министерстве.

Там рассказали, что во время операций мальчику проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии.

Как сообщалось, Роман Когодовский получил травмы, спасая 29 апреля из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи Мядельского района Минской области. Он получил ожоги более чем 60% поверхности тела. Родителей в момент пожара дома не было.
 
 
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Двенадцатилетний Рома Когодовский, который вынес младшего брата из огня, по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, говорится в...
 
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